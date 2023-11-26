انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تشعل منصات السوشيال ميديا بتوقعات جديدة.. هذا ماسيحدث في مصر بعد رمضان مباشرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - على غير عادتها، توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف هذه المرة أيامًا هادئة وتطورات اقتصادية وتكنولوجية في عدة مدن عربية، وفي مقدمتها مصر.

انتشرت توقعات العرافة الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجمهور إعجابهم بتلك التوقعات الإيجابية.

توقعت "عبد اللطيف" حدوث تطورات إقليمية كبيرة وإقامة مشاريع متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وأيضًا توفير المشاريع الداعمة والمحفزة للشباب.

وتوقعت أيضًا ظهور اختراع طبي جديد لم يسبق له مثيل، واستحواذ الإعلام العربي والعالمي على تغطية هذا الحدث، وعلى الصعيد الرياضي، توقعت الفلكية ليلى أن اللاعب محمد صلاح سيفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، قالت إنها ستشهد انفراجات كبيرة في الجانب الاقتصادي والمالي، وازدهارًا وانتعاشًا غير مسبوق في الأسواق.

وأضافت أنه سيكون هناك تطورات تكنولوجية وطبية كبيرة في السعودية بفضل دور الملك محمد بن سلمان آل سعود، وتوقعت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة العربية السعودية، وتحسن العلاقات بين البلدين.

واختتمت توقعاتها للسعودية بالقول إنها ستتغلب على أي كارثة طبيعية أو وبائية تصيبها، وسيكون هناك الكثير من المفاجآت الأخرى.

أما بالنسبة لسوريا، توقعت أنها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يتعلق بمستوى المعيشة (المياه والكهرباء والغذاء والوقود)، وأن المنظمات الدولية الإنسانية ستقدم المساعدة في توفير الغذاء والوقود لسوريا.

وأضافت أنه سيكون هناك تطورات في الحدود السورية مع الدول المجاورة، وأن الليرة السورية ستتعافى من هبوطها الكبير وتستعيد قوتها.

وتوقعت عودة العلاقات السورية التركية بعد مفاوضات بين روسيا، وإيران، والولايات المتحدة، ومصر لحل الأزمة السورية، وستلعب مصر دور الوسيط خلال ذلك.

واختتمت توقعاتها بالنسبة لجمهورية مصر العربية، مؤكدة أنها ستشهد تطورات إيجابية ومفاجآت أخرى.

ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال لبنانية، اشتهرت مؤخرًا بتحقق العديد من توقعاتها على المستوى العربي والعالمي.