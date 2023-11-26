انت الان تتابع خبر قابلهما صدفة على الطريق مواطن يستضيف رحالين من ‎روسيا بعدما داهمتهما الأمطار قرب رفحاء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المواطن عبد العزيز الثنيان تفاصيل استضافته لرحالين روسيين بعد أن داهمتهما الأمطار قرب محافظة رفحاء أثناء رحلتهما سيراً على الأقدام من أبوظبي إلى العلا.

وفي حديثه مع صحيفة "العربية"، أوضح الثنيان أنه يعيش في رفحاء ويعمل في الشرقية، وأثناء عودته من العمل لقضاء إجازته تعرضوا لهطول أمطار غزيرة، حيث وجد شخصين يقفان على جانب الطريق وطلبا منه توصيلهما إلى رفحاء. وأشار إلى أنهما رحالة يسيرون على الأقدام.

استضاف الثنيان الرحالين في مخيم له وقدم لهما العشاء، ثم ناما في المخيم.

وقال السائح الروسي: "اسمي رومان من روسيا وأسافر مع صديقي مارك"، مشيراً إلى أنهما سافرا من روسيا إلى أبوظبي وذهبا عن طريق البر إلى رفحاء، وسيكملان رحلتهما إلى حائل والعلا.

تم نشر الخبر على حساب "العربية السعودية" على تويتر وتضمن صورة للمواطن الثنيان والرحالين الروسيين.