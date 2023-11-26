انت الان تتابع خبر "عام الثراء والخروج من الأزمات".. إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج لسنة 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مع اقتراب نهاية العام 2023 وبداية السنة الجديدة 2024، قد كشفت العالمة الفلكية اللبنانية المشهورة ماغي فرح عن أبرز توقعات الأبراج للعام المقبل.

ظهرت المذيعة وعالمة الفلك ماغي فرح على شاشة الـLBCI لتعلن توقعاتها للأبراج خلال العام 2023، وكشفت عن الأبراج التي ستكون الأكثر حظًا:

برج الحمل

أوضحت فرح أن السنة الجديدة ستكون جيدة بالنسبة لبرج الحمل وستجلب له التغيير والسفر والنشاط الجديد والعمل الجديد. وأشارت إلى أن جوبيتر دخل إلى برجه وسيقدم له الدعم في مارس وسيكون له مكانة مرموقة. وكشفت أن السفر سيكون صديقًا له في العام الحالي وخاصة ابتداءً من أبريل. وسيكون متميزًا في الأعمال التجارية والصناعية.

أفصحت فرح أن شهري أكتوبر ونوفمبر هما الأفضل بالنسبة لمواليد برج الحمل. وفيما يتعلق بالجانب العاطفي، أكدت أنه سيكون العام الأفضل لبرج الحمل، وسيتعرف مواليد برج الحمل على حب جديد أو لقاء استثنائي. وسيكونون من بين المحظوظين ولكن يجب عليهم الانتباه إلى صحتهم.

برج الثور

بالنسبة لبرج الثور، قالت ماغي فرح إن عام 2023 "هو عام الخروج من الأزمات" لمواليد برج الثور. وهو أول برج سيخرج من الأزمة، وبدءًا من مايو ستنتهي الأزمة، وسيتحولون إلى فرص ناجحة. وكشفت فرح أن مواليد برج الثور أمامهم فرص كثيرة ناجحة وأعمال جديدة، مشيرة إلى وجود شراكة وتألق تجاري وترقية في مجال العمل أو الانتقال إلى مركز أقوى.

وفيما يتعلق بالجانب العاطفي، كشفت أنه سيكون هناك مشاريع كبيرة ولكن قد تواجه بعض الصعوبات، ولكنها ستنجح في حياتها. وقد يولد حب من الخارج. ومن الناحية الصحية، تكون التوقعات جيدة ولكن يجب عليها أن تحذر من آلام المعدة.

برج الجوزاء

وصفت فرح عام برج الجوزاء بأنه سيكون "بين الرجاء والشقاء". وأشارت إلى أن السنة الجديدة ستكون جيدة لبرج الجوزاء ولكنها ستواجه أيضًا تحديات. عندما يدخل ساتورن إلى برج الحوت، سيحدث هذا التناقض، لذا قد تواجه بعض الصعوبات المحددة، ولكن في مارس ستحدث تحسنات. ولكن بشكل عام، هناك لقاء مهم مع شخص أجنبي في الأشهر الأولى لها يتعلق بالعمل أو الدراسة.

وفي شهر أبريل، يتوقع وجود علاقة مميزة جدًا.

برج السرطان

كشفت فرح أن مواليد برج السرطان سيكونون أكثر انطلاقًا في الحب لعام 2023. وتنتظرها سنة جيدة مع فرص وحظوظ وبدائل لأعمال سابقة. وحذرت مواليد السرطان بشكل عام، وهناك فرص وحظوظ كبيرة أمامهم وسينتقلون إلى عمل يهمهم ويحلمون به. لا توجد أي شهور سيئة أو سلبية، وتؤكد فرح أنها من بين الأبراج المهمة والمحظوظة لهذا العام، ويجب عليهم الانتباه إلى صحتهم في الأشه

في الجانب العاطفي، أعلنت ماغي فرح أنه من الممكن أن يحدث زواج أو ارتباط في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجديد. وأشارت إلى أن الفترة العاطفية الأجمل لبرج القوس ستمتد لمدة أربعة أشهر بين حزيران وتشرين الأول، وتصف هذا العام بأنه "سنة الحب المطلق" لبرج القوس والغرام من النظرة الأولى، مع الحذر والحذر القليل. وفي حالة الزواج، من الممكن أن يواجه برج القوس أزمة زوجية ويتخذ قرارًا مصيريًا. وأشارت ماغي فرح إلى أن برج القوس سيواجه أي طارئ ويحقق تحسينًا في الصحة، وسيحقق الأشياء التي يسعى إليها في عام 2024.

أما برج الجدي، فستكون هذه السنة "سنة التغيرات الكبرى". وبدأت ماغي فرح بالحديث عن الجانب المهني وقالت إن برج الجدي سيواجه بعض المواقف السيئة في الشهرين الأولين من العام الجديد بسبب تواجد "جوبيتر" في الحمل، ولكن سيبتعد عنه "ساتورن" في آذار. وفي شهر أيار، سيدخل كوكب الحظ إلى برج الثور الذي يعد مهمًا لبرج الجدي، وسيحقق الجدي هذا العام ثروة كبيرة وسيصبح ثريًا أو مشهورًا أو سيبدأ مشروعًا جديدًا، وستكون المهام سهلة جدًا أمامه. وعلى الصعيد العاطفي، سيعيش برج الجدي مشاعر كثيفة مع انفعالات ضخمة، وسيشهد الزواج والولادات في حياته وعلاقات مميزة وارتباطات محتملة، وفقًا لماغي فرح. وأشارت ماغي فرح إلى أن برج الجدي يجب أن يولي اهتمامًا خاصًا بأمنه وسلامته من كانون الثاني إلى أيار، وأنه قد يواجه مشاكل صحية في العظام والظهر، وينبغي الحذر من آلام في الجهاز التنفسي. وختمت ماغي فرح قائلة إنها ستكون سنة ثورية لبرج الجدي ولكنها ستكون جيدة جدًا.

أما برج الحوت، فسيتمتع بحاسة سادسة وسيشعر بالناس، ولكنه لن يظهر ذلك للآخرين. وأضافت ماغي فرح أن برج الحوت قد يشهد الحب والزواج، وقد يقع في شباك الحب أثناء السفر مع أشخاص يعيشون خارج محيطه في عام 2024. ونصحت ماغي فرح برج الحوت بالانتباه إلى التعب والإرهاق وعدم الاستهتار بالصحة والحفاظ على سلامة الأعصاب.

أما برج الدلو، فسيعيش المرارة في الفترة الأولى من العام الجديد، ولكن الأمور ستتحسن مع حلول الصيف. عاطفيًا، سيستعيد برج الدلو استقلاليته وسيعيش أجواء رومانسية جدًا، ولكنها ليست سنة الارتباط، وفقًا لماغي فرح. ونصحت ماغي فرح برج الدلو بالانتباه لبعض الاختبارات خلال العام المقبل، وعدم السماح للتوتر بالسيطرة على صحته لكي لا يؤدي إلى أمراض في جسده.