انت الان تتابع خبر يا بخته صاحب هذا البرج.. هذه توقعات ميشال حايك لبعض الأبراج لنهاية العام 2023 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد ميشال حايك بتوقعات جديدة لبعض الأبراج في نهاية العام 2023، ويتوقع أن يكون عامًا جيدًا للعديد من الأبراج مع فرص جديدة وتطورات إيجابية.

توقع ميشال حايك أن برج السرطان سيكون من بين الأبراج المنحوسة في نهاية العام 2023، وذلك نتيجة لتعرضه للحسد. لذا، ينبغي على مواليد السرطان أن يحافظوا على السرية عند تنفيذ أمور هامة في حياتهم وأن يفكروا بهدوء في جمع الأموال.

وأشار إلى أن مواليد برج العذراء قد يواجهون العديد من المشكلات والنحس في نهاية العام 2023 بسبب تباهيهم بتحقيق أحلامهم. لذا، يجب عليهم أن يكونوا حذرين خلال هذه الفترة وأن يحافظوا على السرية في أفعالهم.

وبالنسبة لمواليد برج الجوزاء، قد يشعرون بالحنين للماضي والذكريات، مما قد يؤثر سلبًا على أدائهم في العمل ويشتت انتباههم. كما قد يواجهون أزمة مالية.

وأوضح أن مواليد برج الحوت يتعرضون للحسد والتركيز المستمر من قبل الآخرين في حياتهم. لذا، يجب عليهم أيضًا الالتزام بالسرية وعدم الكشف عن أمورهم. كما قد يواجهون مشاكل عاطفية وأسرية خلال هذه الفترة.