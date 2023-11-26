انت الان تتابع خبر نشرت فيديو مشينا لطفليها.. تفاصيل الحكم على البلوجر المصرية "هبة السيد" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بالقاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه على البلوجر هبة السيد، صاحبة قناة (أم زياد).

اتهمت النيابة العامة المتهمة بظهور أطفالها في مقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة عدد المشاهدات وبالتالي الحصول على أرباح إضافية من إدارات تلك المواقع، وهذا يعتبر استغلالًا لأبنائها الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة وتعريضًا لأخلاقهم للخطر.

يذكر أن المتهمة قامت بنشر فيديو فاضح تتحدث فيه عن مشاهدتها لأبنائها في وضعيات مخلة على السرير، وأيضًا مشاهدتها لمحادثات بين ابنها وشخص آخر يعبر فيها عن رغبته في إقامة علاقة معها.