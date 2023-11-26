انت الان تتابع خبر امرأة تتفاجأ ب "شيء صادم" داخل الكاجو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اكتشاف امرأة دودة داخل حبة الكاجو. يظهر الفيديو الامرأة وهي تضع أمامها كمية من مكسرات الكاجو، وعندما قامت بفتح إحدى الحبات، اكتشفت وجود الدودة بداخلها. أثار الفيديو ردود فعل متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت إحدى المغردات قائلة: "مرة نسيت الكاجو خارج الثلاجة، وعندما جئت لأكله وجدت به دودة". وقال آخر: "ربما الكاجو كان غير صالح للاستهلاك". وأضاف آخر: "تقريباً جميع المكسرات إذا تعرضت للرطوبة ولم يتم تهويتها وتحريكها بشكل صحيح، فإنها تتعرض للتلف. لذا يجب تحريكها بشكل مستمر أو شراء كميات قليلة أو وضع بعضها داخل الثلاجة". وأشار آخر إلى أهمية فحص المكسرات قبل تناولها، حيث يمكن أن تسبب مشاكل في المعدة، خاصة للأطفال. يرجى الانتباه إلى ضرورة التحقق من جودة المكسرات قبل تناولها لتجنب المشاكل الصحية.