انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تشعل منصات السوشيال ميديا بتوقعات جديدة.. كارثة سوف تحدث في مصر بعد رمضان مباشرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - على غير عادتها، توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف هذه المرة أيامًا هادئة وتطورات اقتصادية وتكنولوجية في عدة مدن عربية، وفي مقدمتها مصر.

انتشرت توقعات العرافة الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الجمهور إعجابهم بتلك التوقعات الإيجابية.

توقعت "عبد اللطيف" حدوث تطورات إقليمية كبيرة وإقامة مشاريع متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، وأيضًا توفير المشاريع الداعمة والمحفزة للشباب.

وتوقعت أيضًا ظهور اختراع طبي جديد لم يسبق له مثيل، واستحواذ الإعلام العربي والعالمي على تغطية هذا الحدث، وعلى الصعيد الرياضي، توقعت الفلكية ليلى أن اللاعب محمد صلاح سيفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، قالت إنها ستشهد انفراجات كبيرة في الجانب الاقتصادي والمالي، وازدهارًا وانتعاشًا غير مسبوق في الأسواق.