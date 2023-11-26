انت الان تتابع خبر رئيس الاستخبارات العسكرية السعودية يخرج عن صمته ويفجر قنبلة مدوية بوجه أمريكا وإسرائيل .. إليك ما قاله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل حول "أحداث غزة وإسرائيل" خلال مشاركته في حوار المنامة في البحرين، يوم السبت، مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أدان الفيصل بشكل متساوٍ قصف إسرائيل العشوائي للمدنيين الأبرياء وأدان أيضًا الساسة الغربيين الذين يبكون حينما يُقتل الإسرائيليون على يد الفلسطينيين، ويُرفضون التعبير عن الحزن حينما يُقتل الفلسطينيون على يد الإسرائيليين.

وأشار إلى أن هذه الحرب تُعتبر نقطة تحول في البحث الجاد عن حل عادل للقضية الفلسطينية، ويجب التعامل مع جذور هذا الصراع.