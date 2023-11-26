انت الان تتابع خبر غضب من رب السماء وحيوانات مفترسة تلتهم كل شيء..ليلى عبد اللطيف تزلزل الجميع بتوقعاتها المرعبة والمفزعة !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت العرافة ليلي عبد اللطيف، الى الواجهة بعدما كشفت عن توقعاتها للعام 2024 والتي صدمت الجميع وتوقعت أن تكون سنة 2024 دموية على مستوى العالم أجمع وتحدثت عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، فضلا عن تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.



وقالت ليلى عبد اللطيف أنها تتوقع انتشار وباء قاتل وخطير قد يؤدي نفس تداعيات جائحة كورونا، لافتة في الوقت ذاته إلى أنّه بين العامين 2024 و2025 ستختفي بعض المدن، وحيوانات مفترسة وغريبة ستهاجم الإنسان.



وتابعت أنه ما من حرب عالمية ثالثة في هذا العام، لكن بحسبها ستشهد دول أو دولة معيّنة مشاهد نيران خطيرة بين الناس، لا سيّما كوارث زراعية وأزمات غذاوتوقعت أن تضرب موجة صقيع قوية دول عربية، وتسبب التهابات حادة بالرئة تنتج عنها حالات وفاة