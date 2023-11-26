انت الان تتابع خبر ردة فعل غير متوقعة من فتاة بعدما تسبب قائد مركبة في خدش سيارتها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تعرضت لحادثة خدش سيارتها في موقف للسيارات. وأثارت ردة فعل الفتاة الغاضبة انتباه الكثيرين.

أظهر الفيديو الفتاة وهي تكشف عن خدش سيارتها وتعبر عن استيائها قائلة: "ليش إن شاء الله، ترك باب السيارة يهشم سيارتي وما يقولوا حتى معلش.. على شان كده والله العظيم ترى انتقم".

وفي لقطات أخرى من الفيديو، ظهرت الفتاة وهي تهشم هيكل سيارة أخرى باستخدام أبواب سيارتها، ثم قادت سيارتها وذهبت.

لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون تعاطفهم مع الفتاة وفهمهم لغضبها. وعبر البعض الآخر عن استيائهم من تصرفها واعتبروه غير مبرر ومبالغ فيه.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد مكان أو زمان الحادثة، ولم يتم الكشف عن هوية الفتاة أو الشخص الذي تسبب في خدش سيارتها.

من المهم أن نتذكر أن الغضب والانتقام ليسا الحل الأمثل في مثل هذه الحالات، ويجب علينا التعامل بحكمة وهدوء في مواجهة المشاكل والتحديات التي نواجهها في حياتنا اليومية.