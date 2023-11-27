تقضي على الزهايمر تماماً والسكر والسرطان..نبته صغيرة مهملة موجودة في كل منزل ولها مئات الفوائد المهمة وهذه طريقة استخدامها الصحيحه

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الرياض - روايدا بن عباس - خلصت إحدى الدراسات إلى أن استنشاق الفئران المصابة بمرض الزهايمر للمنثول يحسن قدراتها المعرفية. يتم استخراج المنثول من النعناع أو عشبة الفليو ويمكن أن يوقف بعض الأضرار التي تلحق بالدماغ والتي ترتبط بالمرض. وقد لاحظ الباحثون انخفاضا في بروتين إنترلوكين -1 بيتا (IL-1β)، الذي يساعد على تنظيم الاستجابة الالتهابية للجسم. يقول الفريق الذي قام بالدراسة إنها تظهر إمكانية استخدام روائح معينة كعلاج لمرض الزهايمر. إذا تمكنا من معرفة الروائح التي تسبب استجابات الدماغ والجهاز المناعي، فيمكننا تسخيرها لتحسين الصحة. وقد أظهرت الدراسة أيضًا أن استنشاق المنثول يعزز الاستجابة المناعية ويحسن القدرات الإدراكية لدى الحيوانات. وفي الفئران المصابة بمرض الزهايمر، كانت دورة المنثول لمدة ستة أشهر كافية لوقف التدهور المعرفي وقدرات الذاكرة. وعندما قام الباحثون بتخفيض عدد الخلايا التنظيمية T، لوحظت بعض التأثيرات نفسها. تعد هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم العلاقة بين الجهاز المناعي والجهاز العصبي المركزي والرائحة. وتشير النتائج إلى أن الروائح ومعدلات المناعة قد تلعب دورا هاما في الوقاية والعلاج من مرض الزهايمر والأمراض الأخرى المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي.