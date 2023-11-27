انت الان تتابع خبر استعدوا للهروب.. التوقع الحزين الذي جعل ليلى عبد اللطيف تبكي وترفض تكملة الحلقة.. ماسيحدث خلال هذا الاسبوع سيفاجئ الجميع. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انهمرت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف في دموعها وبكت على الهواء بعدما أطلقت توقعاتها للأشهر القادمة.

توقعت العراقة الشهيرة اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية. وحذرت ليلى عبد اللطيف من حدوث كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

توقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وأشارت إلى أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما ستتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب حدوث كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت بمواصلة الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات إرهابية.