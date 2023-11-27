[أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السمك يحظى بشعبية كبيرة بين المصريين، ولا يقتصر إعجابهم بطعمه اللذيذ فقط، بل يأتي أيضًا بفوائد غذائية كبيرة، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل الفوسفور والكالسيوم الضروريين لبناء الجسم وتوفير الطاقة والحيوية وتعزيز النشاط وتقوية الذاكرة، يُعَدُّ السمك خيارًا متنوعًا حيث يمكن تحضيره بطرق عدة.

سواء كان ذلك بالشواء أو القلي أو الخبز في الفرن، وتتنوع أنواع السمك بشكل كبير، منها البلطي والبوري والجمبري والاستاكوزا والسبيط، والعديد من الأنواع اللذيذة الأخرى، ومع ذلك، يجب تجنب بعض الأنواع التي قد تكون سامة، ويمكنك متابعة القراءة للتعرف على تلك الأنواع.

أنواع الأسماك السامة

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كما ذكرنا أن هناك العديد من الأنواع المختلفة التي يمكن للإنسان الاستمتاع بتناولها والاستفادة من فوائدها الغذائية المتنوعة، ولكن ما لا نعلمه هو أن هناك أسماك لا يمكن للإنسان تناولها لخطورتها على صحته، وتلك الأسماء السامة هي:

السمكة المعروفة باسم سمكة العقرب وتعتبر سمكة العقرب من الأسماك الخطيرة والتي من الممكن أن يصيب سمها الإنسان ويتسبب في وفاته، ومركز السم الخاص بسمكة العقرب موجود في الأشواك الموجودة في جسم السمكة،

السمكة الأخرى هي سمكة الأسد وهى من الأسماك الممنوع شرائها ويطلق عليها أيضًا سمكة الدجاجة وهي من الأنواع الخطيرة ويرتكز سمها في ظهرها، أما عن السمكة الثالثة وهي سمكة معروفة باسم سمكة القط ويرتكز سمها في جلد الزعانف أما عن شكلها فجلدها يشبه جلد الحمار الوحشي ذي اللونين الأبيض والأسود.