انت الان تتابع خبر سعودية بعد المقاطعة قررت استخدام الكوكاكولا لشعرها بطريقة مجنونة .. لن تصدق ما حدث لرأسها!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - . قم بغسل شعرك بالشامبو والبلسم المعتادين واشطفه جيدًا بالماء الفاتر.

3. قم بتطبيق الكوكا كولا على شعرك بالتساوي، مع التركيز على الأجزاء التي تحتاج إلى تنعيم وتليين. قد تحتاج إلى استخدام مشط واسع الأسنان لتوزيع الكوكا كولا بشكل متساوٍ على الشعر.

4. اترك الكوكا كولا على شعرك لمدة 10-15 دقيقة لتتأثر المكونات بالشعر.

5. اشطف شعرك جيدًا بالماء الفاتر لإزالة الكوكا كولا.

6. استخدم البلسم المعتاد لترطيب الشعر وتنعيمه بعد شطف الكوكا كولا.

7. اترك البلسم على شعرك لمدة دقيقة أو اثنتين ثم اشطفه جيدًا بالماء الفاتر.

8. قم بتجفيف شعرك بلطف باستخدام منشفة نظيفة. قد ترغب في تجفيفه بشكل طبيعي أو باستخدام مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة.

9. بعد أن يجف شعرك بشكل جزئي، قم بتطبيق زيت الشعر المفضل لديك لترطيبه وتغذيته بعمق.

10. قم بتصفيف شعرك كالمعتاد واستمتع بشعرك الناعم والمفعم بالحيوية.

يجب أن تتذكر أن نتائج استخدام الكوكا كولا لتنعيم الشعر قد تختلف من شخص لآخر، وقد يتأثر بنوعية الشعر وحالته العامة. لذا، ينصح بتجربة الوصفة بحذر ومراقبة ردود الفعل الخاصة بشعرك. إذا كان لديك أي مخاوف أو استفسارات، يجب عليك استشارة خبير الشعر المحترف قبل استخدام الكوكا كولا أو أي وصفة أخرى لتنعيم الشعر.

2. قم بغسل شعرك جيدًا باستخدام الشامبو والبلسم المفضل لديك، ثم اشطفه جيدًا بالماء الفاتر.

3. بعد غسل الشعر، ضع الكوكاكولا وماء الورد على الشعر بشكل متساوٍ يمكنك استخدام يديك أو فرشاة لتوزيعه بشكل جيد على كامل الشعر.

4. استخدم المشط ذو الأسنان الواسعة لتمشيط الشعر وضمان توزيع الكوكاكولا بشكل متساوٍ وتغطية كل خصلة من الشعر.

5. اترك الكوكاكولا على الشعر لمدة 10-15 دقيقة ويمكنك تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لتعزيز تأثيرها.

6. بعد انتهاء الوقت المحدد، اغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر لإزالة بقايا الكوكاكولا.

7. يمكنك تجفيف الشعر بالهواء الطبيعي أو باستخدام مجفف الشعر بحرارة منخفضة.

8. إذا كنت ترغب في تحديد تسريحة معينة، يمكنك استخدام مقص الشعر لقص الشعر وفقًا للشكل الذي ترغب فيه.

وصفة أخرى لفرد الشعر بالكوكاكولا

إذا كنت ترغب في استخدام وصفة مختلفة لتنعيم الشعر باستخدام الكوكاكولا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الخطوات:

1. قم بتحضير زجاجة من الكوكاكولا وافرغها بالكامل ثم أضف كمية من الليمون إلى الزجاجة.

2. ابدأ في تقليب الزجاجة جيدًا لضمان مزج الكوكاكولا وعصير الليمون بشكل متساوٍ.

3. قم بتجهيز حنة طبيعية واخلطها مع المكونات الموجودة لديك، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وقد تضيفين بعض الزيوت الأخرى المغذية حسب تفضيلك.

باستخدام هذه الوصفة، يمكنك تنعيم شعرك بشكل طبيعي وتحقيق نتائج رائعة. تذكر أنه من المهم غسل الشعر جيدًا بعد استخدام الكوكاكولا لإزالة أي بقايا وضمان صحة فروة الرأس.

كيفية استخدام الكوكاكولا لتنعيم الشعر

قم بتغطية الخليط واتركه في مكان دافئ لمدة مناسبة، مثل ساعتين إلى أربع ساعات، حتى يتفاعل المكونات مع بعضها البعض.

تطبيق الخليط على الشعر

بعد ذلك، قم بتطبيق الخليط على شعرك بشكل متساوٍ وتأكدي من توزيعه جيدًا على كامل الشعر، من فروة الرأس حتى الأطراف.

ترك الخليط على الشعر

اتركي الخليط على شعرك لمدة تصل إلى يوم كامل لتحقيق أفضل النتائج. قد تغطين شعرك بوشاح أو قبعة للحفاظ على الرطوبة وتسهيل عملية التفاعل.

غسل الشعر

بعد انتهاء الفترة المحددة، قم بغسل شعرك حوالي مرتين في الأسبوع باستخدام الشامبو المعتاد.

النتائج المتوقعة

ستلاحظين بعد ذلك نعومة الشعر ولمعانه، وقد يكون للوصفة تأثير مؤقت على تجعد الشعر وتنعيمه.

التنبيهات والاحتياطات

من الجيد أن نذكر أن تأثير هذه الوصفة قد يختلف من شخص لآخر، وقد يتأثر بحالة الشعر ونوعه لذا، يُنصح دائمًا بتجربة الوصفة على جزء صغير من الشعر قبل استخدامها على الشعر بالكامل، ومراقبة أي ردود فعل غير مرغوب فيها، كما يُشجع على استشارة خبير في العناية بالشعر قبل تطبيق أي وصفة جديدة.

ملاحظات

يجب تكرار هذه العملية بانتظام للحصول على نتائج مستدامة.

قد تختلف نتائج هذه الوصفة من شخص لآخر حسب نوعية الشعر وحالته.

يُنصح دائمًا بتجربة الوصفة على جزء صغير من الشعر قبل تطبيقها على الشعر بالكامل للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات سلبية أو تهيج ل