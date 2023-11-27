انت الان تتابع خبر ظهور هذه العلامة في البول تعني مؤشر خطير للإصابة بالسرطان..تعرف عليها الآن واذهب للطبيب فورا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هناك الكثير لاستخلاصه من المادة التي تفرزها أجسادنا . يمكن أن يخبر البول ، على وجه الخصوص ، عن أي تشوهات تحدث تحت الجلد . ومع ذلك ، يجب أن يتطلب لون واحد في بولك عناية طبية فورية .

سرطان الجلد - خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعا في المملكة المتحدة - هو أحد أسرع أشكال المرض نموا . هناك حوالي 16200 حالة إصابة جديدة بالمرض كل عام ، منها 2300 حالة وفاة .ومع ذلك ، فإن توصيف المرض يمكن أن يتيح الكشف المبكر والعلاج . في بعض الحالات النادرة ، قد يظهر مرضى السرطان مع خطوط ملونة في البولوفقا لموقع هارفارد هيلث ، فإن سرطان الجلد هو " أخطر أنواع السرطان . " في حالات نادرة ، [ سرطان الجلد ] يمكن أن يضع الميلانين ، الصبغة التي تجعل الجلد داكئًا ، في الدورة الدموية ، وقد ينتهي الأمر ببعض هذه الصبغة في البول .

" يوضح الجسم الصحي أنه عندما يتحول لون البول إلى " بني حقيقي " ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل لون البول إلى " بني حقيقي " ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل الهيموجلوبين - البيليروبين .