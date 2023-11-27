انت الان تتابع خبر الحلقة الممنوعة من العرض.. بكاء ليلى عبد اللطيف والمذيع يطلب من المخرج إنهاء الحلقة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حلقة ممنوعة من العرض، كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن توقعات مرعبة ماجعل المذيع يطالب بإنهاء الحلقة فوراً.

كشفت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها المرعبة للأشهر القادمة، حيث تتوقع حدوث كوارث وحروب مدمرة خلال الـ 4 أو الـ 5 أشهر المقبلة. حذرت سيدة التوقعات من المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين سيشعر بها لبنان ومصر أيضاً. وتتوقع وقوع تسونامي يسبب دماراً هائلاً في إحدى الدول العربية.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت ليلى عبد اللطيف وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة خلال الفترة القادمة. ومن المتوقع أن يصدم هذا الخبر الأوساط الفنية ويحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن فرنسا ستعلن حالة الطوارئ في باريس بسبب حدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا في ظروف غامضة. وسيؤدي ذلك إلى حدوث بلبلة في العالم، بالإضافة إلى تفجير أحد المستشفيات العالمية في دولة تعاني من الحروب.

وتوقعت العرافة اللبنانية أيضًا وقوع كارثة طبيعية في اليابان تؤدي إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى. وسيتوجه الأنظار إلى كوكب المريخ بسبب حدث مؤسف، مما سيسبب حالة من القلق والحذر في العالم. وستتأهب بعض دول العالم لمواكبة هذا الحدث. كما ستتعرض دول عربية لموجة صقيع تسبب التهابات حادة في الرئة وحالات وفاة. وسيتعرض أحد أكبر بنوك العالم لفضيحة كبيرة تؤدي لكارثة مالية، ما يجعل هذا البنك يعلن إفلاسه ويغلق.