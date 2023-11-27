انت الان تتابع خبر عاجل: منخفض جوي يضرب الليلة هذه المناطق في المملكة وتأثيراته خطيرة وقاتلة..احذروا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف مركز طقس العرب عن توقعاتها بمنخفض جوي يضرب عدد من مناطق المملكة الليلة، وقال أن آخر التحديثات والبيانات المستلمة لدى في قسم التنبؤات الجوية في مركز “طقس العرب”، تشير إلى أن طقس هذه الليلة بارد بوجه عام، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وقد تعمل على إثارة الغبار في جنوب وشرق المملكة.

وفي ساعات مُتأخرة من الليل يبدأ تأثر المملكة بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال البحر الأسود، بحيث تتكاثر السحب تدريجياً وتصبح الأجواء غائمة وتبدأ الأمطار بالهطول بدءاً من المناطق الشمالية، تمتد فرصة الأمطار خلال ساعات الفجر والصباح الباكر نحو بعض المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، مع هبات قوية أحياناً، قد تعمل على إثارة الغبار في المناطق الجنوبية والشرقية.يذكر بأن المنخفض الجوي والكتلة الباردة المصاحبة له ستستمر يوم الاثنين، بحيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً مع هطول الأمطار بين الحين والآخر.