انت الان تتابع خبر اقترب الموعد.. الحصيني يفجر مفاجأة ويكشف بكل شجاعة ماسيحدث في السعودية بعد ايام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الخبير السعودي في علم الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن نهاية الحالة الجوية المطرية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية. وأوضح الحصيني أن يوم الجمعة الماضي كان هو الطالع الأخير من فصل الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من فصل الخريف، وهو ما يعرف بـ "الزبانا". وتتميز هذه الفترة بزيادة برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهارًا في معظم المناطق، وتستمر فيها زراعة القمح والشعير والخضروات والبقول. وأشار الحصيني إلى أن وقت أذان صلاة العصر يصبح في هذه الفترة أبكر مدى له في التقدم طوال العام.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الزبانا يحبس الماء عن الأشجار التي تفقد أوراقها في فصل الشتاء، خاصةً إذا كانت التربة طينية، ويقلل من سقي الرمال. وأشار إلى أن هناك قولاً شائعاً يقول: "إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيالٍ شأنا، ولكل ماشيةٍ هوانا"، وهو يعني استعداد رب الأسرة لفصل الشتاء وما يتطلبه من تجهيزات مثل الملابس الدافئة والطعام المناسب.

وأشار الحصيني إلى أن فترة الليل تزداد في هذا الوقت على حساب النهار، وتتزامن نهاية فصل الزبانا مع نهاية الحالة الجوية الممطرة، وهي الحالة الممطرة الرابعة لفصل الوسم في عام 1445هـ.