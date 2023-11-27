انت الان تتابع خبر مصر.. جامعة الأزهر تحيل 142 طبيبا إلى النيابة والكشف عن الجريمة المتورطين فيها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قام رئيس جامعة الأزهر في القاهرة، مصر، بإحالة 142 طبيبًا يدرسون في الدراسات العليا بجامعة الأزهر إلى النيابة العامة. تمت إحالتهم بسبب تقديمهم أوراق غير صحيحة في ملفاتهم أثناء طلب الالتحاق بالكلية. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على قرارات مجالس التأديب التي تم اتخاذها ضدهم والتي تضمنت قائمة بأسماء الأطباء وتخصصاتهم، والأوراق غير الصحيحة التي تم تقديمها من قبلهم، وفقًا لما ذكرته "القاهرة 24".