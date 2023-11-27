انت الان تتابع خبر السفينة تحمل اخطر اسرار قد تنهي العالم اجمع..واسطول كبير بقيادة امريكا يتحرك لتحريرها..اسرار السفينة المختطفة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت البحرية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على سفينة تجارية تعرضت للحجز من قبل مسلحين في المياه الدولية قبالة خليج عدن.

وأفادت مصادر مطلعة بأن البحرية الأمريكية نفذت إنزالاً وسيطرت على السفينة واعتقلت الخاطفين.

وكانت وكالات دولية افادت بأن مسلحون على متن قوارب صيد اعترضوا في وقت مبكر صباح اليوم سفينة نفط تجارية تحمل علم دولة ليبيريا (مملوكة لشركة إسرائيلية) أثناء مرورها خارج المياه الإقليمية اليمنية قبالة خليج عدن.