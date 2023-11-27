جوزى يطلبني في الفراش كتير وتعبت من كثر الاستحمام اعمل إيه؟!.. شاهد رد فعل دعاء فاروق

انت الان تتابع خبر جوزى يطلبني في الفراش كتير وتعبت من كثر الاستحمام اعمل إيه؟!.. رد فعل دعاء فاروق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فوجئت الإعلامية الشهيرة دعاء فاروق بسؤال محرج من شابة مصرية حول العلاقة الحميمة بينها وبين زوجها. وصل السؤال إلى برنامج "اسأل مع دعاء" الذي يعرض على قناة "الحياة"، وجاء فيه: "زوجي يطلب مني الجماع كثيرًا وأنا تعبت من الاستحمام بسبب الطهارة". رد الشيخ فرحات المنجي على السؤال قائلاً: "بالنسبة لك، في موضوع الطهارة لا يوجد شرع جديد، فالطهارة تعني وصول الماء إلى جميع الشعر والبشرة، ونحن نهتم بأن يصل الماء لجميع أجزاء الجسم وفروة الرأس. أما أنتِ فستكونين طاهرة إلا إذا لم تغسلي شعرك وتضعين المناكير ولم يصل الماء إلى جميع أجزاء جسمك". وأضاف قائلاً: "ثمَّ زوجك يرغب في ذلك، وهذا أمر طبيعي، ولكنه يبحث عن امرأة محترمة وملتزمة بالصلاة".