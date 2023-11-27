انت الان تتابع خبر بسبب عبارة "روح اسأل أمك أبوك مين".. بالفيديو : قصة شخص رفع دعوى قضائية ضد أخيه من أبيه بعد 14 سنة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المحامي خالد بن ناصر الحجاج عن قصة خلاف بين شخص وشقيقه بعد مرور 14 عامًا بسبب قضية الميراث. وفي لقاء مع برنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية، قال الحجاج: "شخص قال لشقيقه من والده 'روح اسأل أمك أبوك مين؟'، وحدث خلاف بينهما بعد 14 عامًا."

وأضاف الحجاج: "قال القاضي للشخص المتضرر من شقيقه أن يقوم برفع دعوى مستقلة بتهمة القذف ضد شقيقه، وتم اعتراف شقيقه ومعاقبته". وأوضح أنه لا يمكن للقاضي أن يحكم بشيء إلا إذا صدر قرار يثبت العفو.

وأشار إلى أن هناك نوعين من القذف، القذف الصريح مثل قول شخص بوضوح "زنا"، والقذف المستتر مثل قول "أنت راعي بنات"، وأوضح أن القاضي يحقق لمعرفة ما إذا كان العرف يشير إلى الزنا أو إلى معنى آخر.