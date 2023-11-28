انت الان تتابع خبر بالفيديو : محام يروي قصة مقاضاة مقيم لمواطن في القصيم بسبب عبارة " يا ابن الحلال" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف المحامي خالد بن ناصر الحجاج عن حالات قد تعتبر فيها كلمات المدح عبارة عن قذف يعاقب عليها القانون. وأوضح أن هناك شيئًا لم يغفل عنه القانون، وهو التعريض، حيث يقول الشخص لآخر "على الأقل أنا ولد ناس، أنا معروف مين أهلي"، أو يقول له "أنت واضح أنك ولد أمك". وأشار إلى أن الشخص الذي يقول هذه العبارات لم يسب صراحة، ولكنه يرتكب قذفًا بالتعريض، ويتم معاقبته عليه.

وذكر الحجاج قصة واقعية حدثت في المملكة، حيث قام مقيم يتبع مذهبًا معينًا برفع دعوى قضائية ضد شخص من أهل القصيم، بسبب استخدامه لعبارة "يا ابن الحلال"، واعتبر المقيم أن هذا الشخص يقذفه ويسيء إليه، وطلب من القاضي تطبيق حد القذف عليه.

وأوضح الحجاج أن القاضي في مثل هذه الحالات يعتمد على عدم الإدانة كأصل في هذا الموضوع، ويستند أيضًا إلى عرف المجتمع.