انت الأن تتابع خبر احذرو التقليد.. مشروبات مغشوشة تشبة سبيرو سباتس وحقيقه انتاجها داخل شركه بيبسى لتعويض خسائرها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع استمرار الدعوات لمقاطعه المنتجات التى تدعم الكيان الصهيونى ودعم المنتجات المصريه حقق مشروب سبيرو سباتس انتشارا كبيره منذ بدايه مقاطعه المشروبات الغازيه الاخرى مثل بيبسى وكوكاكولا ولكن منذ ايام قليلة ظهرت بعض المشروبات الغازية التى تشبة سبيرو سباتس فى السوق المصرى مما جعل الكثير من ردوا مواقع التواصل الاجتماعى يبحثون عن مصدر هذا المشروبات والشركات التابعه لها.

مشروبات تشبه مشروب سبيرو سباتس :

صرح مصدر معتمد لدى شركه سبيرو سباتس للمشروبات الغازيه ان الشركه لا تنتج منتجات غازية باسماء اخرى موضحا ان مشروبات سبيرو سبايدر وسبيرو سبايس ليست تابعه للشركه وانما هى لشركات اخرى.

خسائر شركات بيبسى وكوكاكولا بسبب المقاطعه :

مع قرار مقاطعه شركات بيبسى وكوكاكولا للمشروبات الغازية بسبب دعمهم للكيان الصهيونى تراجعت نسبه مبيعات الشركات فى السوق المصرى بنسبه 50% بسبب الحملات الشعبية الكبيره لمقاطعه هذه المنتجات.

وقال مصدر بشركه بيبسى ان الشركه لا تنتج اى منتجات جديده غير منتجاتها المعروفه بجانب كل من فيروز وبريل وحتى الان لم يطرح فكره انتاج مشروبات جديده فى السوق المصرى.

وقد اعلنت شركه سبيرو سباتس للمشروبات الغازيه عن سعر الزجاجه الرسمى للبيع لدى محلات التجزئه وهو 8 جنيهات لكن قام بعض التجار باستغلال الطلب عليها وعدم توافرها بكميات مناسبه تلبى احتياجات السوق المصرى وبيعها بأكثر من 13 جنيها.

ومن المتوقع ان سبب عدم توافر منتجات سبيرو سباتس فى السوق المصرى بسبب الطلبات الكثيره على المنتج فى فتره زمنيه قليله وان الشركه تهدف اولا فى انتشار المنتج فى مناطق واسعه فى محافظات مصر وبدلا من بيع كميات كبيره فى مناطق محدده فقط.

وحذرت الشركه من استغلال بعض التجار لحملات المقاطعه وتخزين المنتج بكميات كبيره وعدم طرحه فى الاسواق مما يسبب فى نقص المنتج بشكل كبير فى السوق المصرى.