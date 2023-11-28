انت الان تتابع خبر خريطة جديدة ومزلزلة للعالم الهولندي عن غزة.. هذا ما يخطط له الصهاينة في الأيام القادمة.. فخذوا حذركم واحتياطكم فوراً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - منذ أسابيع، ظهر العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس ليعبر عن رأيه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أثار هوغربيتس استغراب العديد من مؤيدي إسرائيل بموقفه المدافع عن غزة ودعوته لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

في تغريدة على حسابه في تويتر، أكد هوغربيتس أن غزة لن تبقى كما هي اليوم وأن إسرائيل ستضم القطاع وسيصبح جزءًا منها.

نشر هوغربيتس صورة تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية وأكد أن الهدف منذ عام 1948 كان ترحيل الفلسطينيين.

شدد هوغربيتس على أن موقفه لا يتعلق بمعاداة السامية وأن اليهود والعرب لديهم جذور سامية.

اختتم هوغربيتس تغريدته بوسم "أوقفوا الفصل العنصري".

مواقف هوغربيتس أثارت ردود فعل متباينة، حيث تعرض لانتقادات من مؤيدي إسرائيل واستحسان من آخرين يثنون على تعاطفه مع سكان غزة الذين تعرضوا لقصف عنيف وأدى إلى مقتل العديد من الأشخاص، بينهم الأطفال.