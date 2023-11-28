انت الان تتابع خبر مسافر يؤدي الصلاة في مدرج الطائرات وعاملة بالمطار تتدخل وتقطع صلاته والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول لمواطن يؤدي الصلاة في مدرج الطائرات بمفرده، في مشهد غير مألوف. يظهر الفيديو عاملة في المطار وهي تتجه نحو المصلي وتقاطع صلاته، معلنة له أن هذا المكان غير مخصص للصلاة. بعد انتهاء الموظفة من حديثها، قام المصلي بلف سجادته وغادر المدرج. تفاعل الكثير من رواد منصة إكس مع هذا الفيديو، حيث انتقدوا تصرف المصلي، خاصة أن المطارات تحتوي على مصليات مخصصة للرجال والنساء، ولا يوجد داعي لأداء الصلاة في المدرجات. [تغريدة على تويتر تحتوي على الفيديو المذكور] يجب أن يكون لدينا احترام للقواعد والتعليمات الموجودة في المكان، وخاصة في الأماكن العامة مثل المطارات. يجب على المسافرين أن يلتزموا بالتصرف بشكل لائق ومسؤول، وأن يستخدموا المرافق المخصصة لهذه الأغراض. من الضروري أن نتذكر أن الصلاة هي عبادة دينية تحتاج إلى مكان مناسب وهادئ لأدائها. لذلك، يجب على المسلمين أن يتأكدوا من توفر مكان مناسب للصلاة قبل السفر، سواء في المطارات أو أي مكان آخر. نأمل أن يكون هذا الفيديو تذكيرا للجميع بأهمية احترام القواعد والتعليمات في الأماكن العامة، وأن يتم التعامل بشكل مسؤول ومحترم في جميع الأوقات.