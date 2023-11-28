ايام قليلة تفصل العرب عن كارثة ستدخل البكاء الى كل منزل..ليلى عبد اللطيف تصارح الجميع بهذه التوقعات

انت الان تتابع خبرايام قليلة تفصل العرب عن كارثة ستدخل البكاء الى كل منزل..ليلى عبد اللطيف تصارح الجميع بهذه التوقعات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت ليلى عبد اللطيف في حلقة مؤخرا عن توقعات كارثية زعمت حدوثها في الأول من ديسمبر القادم، الأمر الذي لم يصدقه أحد من الجمهور.

وأكدت أن العالم سيشهد حدثا عالميا في مطلع شهر ديسمبر، وسيؤدي إلى إعلان حالات الطوارئ في عدد من الدول واستعدادها لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة في بعض الأماكن في الدول العربية والأجنبية حول العالم، وأشارت إلى أنه سيحدث اغتيال في أحد المطارات، وسيكون ضحيته شخصية معروفة.

وتنبأت العرافة الشهيرة بحدوث مزيد من الزلازل في سوريا والعراق والأردن وفلسطين، وسيشعر بها سكان لبنان ومصر، كما سيضرب تسونامي إحدى الدول العربية ويسبب دمارا هائلا.

وأشارت الفلكية اللبنانية إلى أن فصل الشتاء القادم سيكون الأخطر على العالم، وسيترافق مع موجات برد قارصة وغير مسبوقة.وزعمت ليلى عبد اللطيف أن نهاية عام 2023 ستكون محزنة، حيث سيتم اغتيال شخصية قيادية بارزة، وسيتم إيقاف التعليم في العديد من المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.