أنا أخلي مسؤوليتي اللهم فاشهد.. ليلى عبداللطيف تهز 3 دول عربية بنبوءاتها المرعبة وتنسحب قبل تكملة الحلقة

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الرياض - روايدا بن عباس - توقع عدد من علماء الفلك العديد من الأحداث التي عاشناها في الواقع، ومن بينهم ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف. وفي السطور القادمة سنستعرض معكم أبرز التوقعات التي تصادفت مع أحداث الواقع في العام الحالي.

توقعات ميشيل حايك

ميشيل حايك هو أحد علماء الفلك الذين تحققت توقعاتهم في الواقع. توقع حايك بعض الأحداث لعام 2023، ومن بينها عملية طوفان الأقصى التي بدأت في فلسطين في 7 أكتوبر 2023. وقد قال حايك في توقعاته: "سيقوم فلسطيني محترف وماهر بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، وسيشعل العمق الإسرائيلي. ستشهد الفترة المقبلة نسخة من جدار برلين على أرض فلسطين، وسيتزامن الحدث مع عيد يهودي". وأضاف حايك في لقاءه على شاشة MTV اللبنانية: "سيكون لشعار 'ثلاثية بالروح بالدم نفديك يا أقصى' معنى حقيقي في المعركة التي ستحدث في المرحلة المقبلة، وأبطال هذه المعركة سيكونون أسرى في السجون". واستكمل حايك توقعاته قائلاً: "سيحقق دم شيرين أبو عاقلة انتصارات كبيرة في المرحلة المقبلة، وستشهد فلسطين نسخة من جدار برلين في زمن عيد يهودي. وسيتأرجح نتنياهو بين مشاكل أمنية ومشاكل صحية، وستتذكر الناس تاريخه من خلال قراراته بمواجهة النار. وستنشب معركة مع إسرائيل من فوق المياه وتحتها". وتابع: "ستكون هناك أهداف جديدة لكتائب القسام، وستشكل مفاجأة للجميع. وسيقوم أحمد الضيف ببعض المهام الخاصة. وسيحين زمن الحرب الإسرائيلية، وزمن الانتصار قد حل". وختم حايك توقعاته قائلاً: "حان الوقت لبدء المقايضة الفلسطينية الإسرائيلية. وسيتحول انتصارات نتنياهو إلى هزائم. وستشتعل جبهات متعددة في نفس الوقت ضد إسرائيل".

زلزال تركيا

توقع ميشيل حايك أيضًا حدوث زلزال في تركيا، وقال في لقاء تلفزيوني: "تركيا ليست مستقرة، وستهز الأرض. في البداية، لن يتمكن الأتراك من تحديد ما إذا كان الانفجار أو الهزة أو الزلزال. وسيتضح لاحقًا أن مشاكل المنطقة الأخرى هي عادية بالمقارنة بهذا الحدث. وسيحدث اهتزاز بين البر والبحر في لبنان، وستحدث ظاهرة تحرك الأشياء بشكل غير طبيعي في السوبر ماركت، وهناك أمثلة كثيرة".

مرفأ بيروت

توقع ميشيل حايك أيضًا حدوث انفجار في مرفأ بيروت، وقال في لقاء تلفزيوني: "هناك نار تحت الرماد، وسيكون مرفأ بيروت مكان المعركة الكبرى". وأثارت هذه التوقعات دهشة الجمهور عندما حدث الانفجار الذي تحول حفل زفاف في العراق إلى مأساة، حيث لقي العشرات حتفهم وأصيب العديد.

توقعات ليلى عبد اللطيف

كانت أحداث فلسطين على رأس توقعات خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف. وقالت في لقاء تلفزيوني: "أتوقع أن يكون قلب الحدث في فلسطين المحتلة، حيث ستشهد أكبر هجوم على العدو. وستسقط هذه العملية العديد من الإشارات والدلائل. وستشتد الإشارات والحروب لتصل إلى قلب الداخل الإسرائيلي، وربما سنشهد حربًا ش

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