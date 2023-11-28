انت الان تتابع خبر بالفيديو الواقعة التي هزت الخليج.. أطفال يستخدمون ميكروفون مسجد لإنقاذهم بعد مافعل معهم الحارس هذا الشيء الخطير دون قصد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة طريفة، استخدم عدد من الأطفال ميكروفون مسجد في الكويت لإنقاذ أنفسهم بعد أداء الصلاة.

ودخل الأطفال إلى المسجد للصلاة، فقام حارس المسجد بإغلاق الباب عليهم وغادر.

وجد الأطفال أنفسهم محاصرين في المسجد، ولم يجدوا أمامهم سوى ميكروفون المسجد لإنقاذهم.

استغاث الأطفال عدة مرات من خلال ميكروفون المسجد، حتى سمعهم أحد الأشخاص وقام بإبلاغ الشرطة.

وعلى الفور، هرعت الشرطة إلى المسجد وقامت بإنقاذ الأطفال.

وقد أشاد العديد من الأشخاص بذكاء الأطفال وسرعة بديهتهم، حيث تمكنوا من استخدام ميكروفون المسجد لإنقاذ أنفسهم.