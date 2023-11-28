انت الان تتابع خبر النيابة المصرية تكشف كارثة مرعبة بخصوص الفيديو الخارج المنتشر..خلفه جريمة كارثيه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وكشفت التحريات الأولية، أن التيك توكر كروان مشاكل ومذيعة تدعى إنجي قاموا بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة.

حيث حرر محام محضرا ضد أحمد علي كروان مشاكل يتهمه بسبه وقذفه وتهديده بالخطف عبر فيديوهات نشرها المشكو في حقه على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المحضر الذي تقدم به المحامي، أن المشكو في حقه كروان مشاكل سب المحامين ووصفهم بألفاظ نابية، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم ببلاغ ضد المشكو في حقه ومن المنتظر أن تستمع جهات التحقيق في اتهامه بنشر الفسق والفجور