انت الان تتابع خبر صدمة من العيار الثقيل.. توقعات مزلزلة تجعل المذيع نيشان يستنجد بالفلكي ميشال حايك وينهي الحلقة بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة بين الفلكي ميشال حايك والإعلامي نيشان على قناة الجديد اللبنانية. استضاف نيشان سابقًا ميشال حايك الذي أطلق سلسلة من التوقعات حول لبنان والعالم العربي والعالم بشكل عام. ولكن المفاجأة كانت في توقع شخصي صادم أصاب نيشان بالذهول.

في نهاية الحلقة، قال ميشال حايك: "لدي فكرة خطيرة جدًا تدور في رأسك، يجب أن تتخلص منها وتبتعد عنها وتحاول ألا تفكر فيها. قد يأتي إليك إشارة معينة اليوم تخبرك أن هذا الموضوع يسبب اضطرابًا في عقلك وأنك لا تستطيع التخلص منه. لكن الفكرة التي تخاف منها هي كلمة "الانتحار".

استمر ميشال حايك في كلامه، وظهرت علامات الذهول على وجه نيشان، الذي قال: "لا أعرف ما إذا كنت تفكر في أن تفعل شيئًا بحياتك أو إذا كان هناك شخص ما يحاول إيقاعك في ذلك. والذي أجبت عنه بناءً على ما رأيت هو شخص واحد في أول مرة، وهو والدتي".

وأضاف ميشال حايك بوضوح قائلاً: "تخلص من فكرة الانتحار وإذا كان هناك أي سلاح بجوارك أو في حوزتك، ضعه جانبًا".

لم يكتف ميشال حايك بهذا القدر، بل توجه إلى نيشان بسؤال قائلاً: "هل لديك شخص يدعى نيشان؟"، وأجاب نيشان بالتأكيد، فأضاف حايك: "كنت أفكر في هذا الشخص منذ فترة، ربما منذ جمعة أو جمعتين"، فقال نيشان: "أعتقد أنه لا يهم المشاهدين، فهذا مجرد توقع".