الاسوء في تاريخ مصر منذ مئة عام.. عاصفة قريبة قادمة ستوقف الحركة تماما.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين من الدفاع المدني

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الرياض - روايدا بن عباس - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء

: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.