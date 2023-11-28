انت الان تتابع خبر فنانة خليجية محبوبة جدا تفزع الجماهير العربية بعد إصابتها بمرض خطير ونادر يمنعها من تناول الطعام.. اسمها سيصدمك! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة الكويتية عبير أحمد عن إصابتها بمرض نادر أعاق تناولها للطعام.

وذكرت عبير أنها عانت من ضعف في عضلة القلب، الأمر الذي جعلها تجد صعوبة في عملية البلع.

ولفتت إلى أنها اكتشفت أنها تعاني من مرض نادر وأخذت تسأل عن العلاج لكن الطبيبة لم تفيدها واقترحت عليها علاجات لرفع المناعة إلا أن هذا العلاج مكلف ولا تعمل بشكل مباشر وإنما تعمل بعد 3 أشهر من أخذها.