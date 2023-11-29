انت الان تتابع خبر مواطن يعرف ابنيه على شقيقهم من أم مصرية.. اتفرج ردة فعلهم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثق شخص مقطع فيديو يظهر لحظة لقاء ابنيه بشقيقهما الثالث من أم مصرية. وظهر الرجل في الفيديو وهو يتحدث مع أبنائه الثلاثة، قائلاً: "كيف حالكم يا أولادي؟ أتمنى أن تكونوا بخير... عندما علمتم أنكم أشقاء، كيف شعرتم؟"، فأجاب أحدهم قائلاً: "شعرت بسعادة"، وقاطعه الابن الثاني الذي هو من زوجة المصرية قائلاً: "كان شعورًا جميلًا جدًا". وأضاف الرجل قائلاً: "أريد أن تثبتوا لي أنكم سعداء بأنكم أشقاء... احتضنوا بعضكم البعض". وقد تمت مشاركة الفيديو على موقع تويتر وحظي بتفاعل كبير من المستخدمين الذين أعربوا عن إعجابهم بهذه اللحظة الجميلة والمؤثرة.