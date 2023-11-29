انت الأن تتابع خبر تصيب الشباب وتحولهم إلى عجائز في غضون أيام... أعراض مرضية يتجاهلها الكثيرون ويدفعون ثمنها غاليًا فيما بعد، احذر منها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد تشعرون بطقطقة مفاصل أصابعك أو مفاصل أخرى في جسمك، ومن باب المزاح تقول أنك كبرت بالسن وتلك مجرد علامات، لكن إليكم تفاصيل أكثر حول ذلك الأمر ولماذا يحدث معكم.

أسباب طقطقة المفاصل عند الشباب

فقاعات الغاز:

يمكن أن يتراكم الغاز في المناطق المحيطة بالمفصل بمرور الوقت، مكونة فقاعات صغيرة في السائل الزليلي، عندما تثني ركبتك أو أحد مفاصلك تنفجر بعض الفقاعات، وهذا أمر طبيعي ويحدث للجميع من وقت لآخر، ولا يسبب الألم.

الأربطة:

قد تتمدد الأربطة والأوتار حول مفصل الركبة قليلاً أثناء مرورها فوق كتلة عظمي صغيرة، عندما تستقر في مكانها، قد تسمع صوت طقطقة في الركبة.

عدم الاستقرار الرضفي الفخذي:

جسم كل شخص مختلف قليلاً عن الأخر، وتختلف الأنسجة والمكونات المختلفة التي تتكون منها الركبة بين الأفراد، سواء منذ الولادة أو بسبب العمر أو الإصابة أو أحداث الحياة، قد تنثني ركبتيك أكثر من شخص أخر أو قد تتحرك ركبتك بحرية أكبر، وهذه الاختلافات قد تسبب طقطقة المفاصل.

الإصابة:

يمكن أن تكون الطقطقة أيضًا نتيجة لصدمة المفاصل والإصابة به كمفصل الركبة، فيمكن أن يؤدي السقوط على ركبتك إلى تلف الرضفة أو أجزاء أخرى من مفصل الركبة.

تعتبر تمزقات الغضروف المفصلي شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو الركض أو الجري، ويمكن أن يسبب تمزق الغضروف المفصلي طقطقة أثناء تحرك المفصل.

هل طقطقة الركبة خطيرة؟

يعاني الكثير من الناس من طقطقة أو تشقق في ركبهم عند القرفصاء، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مقلقًا إلا أنه شائع جدًا في الواقع، طالما لم يكن لديك ألم أو تورم مرتبط بفرقعة ركبتك، فمن المحتمل ألا يكون لديك ما يدعو للقلق، هناك عدة أسباب وراء ظهور هذه الأصوات في ركبتيك، مثل مع تقدمك في السن يمكن أن يتطور الغضروف في الركبتين إلى مناطق غير مستوية، يمكن أيضًا أن تتقلص الأربطة في مفصل الركبة أو تتحرك أثناء تحركك، مما ينتج عنه صوت مسموع، إذا كانت الطقطقة أو التشقق في ركبتيك مؤلمًا أو يؤدي إلى التورم.

فيجب عليك تحديد موعد مع طبيبك ليتم تقييمك وفحص ركبتيك، قد تتطلب الإصابة أو الحالة المزمنة في الركبة علاجًا لتخفيف الألم واستعادة نطاق حركتك، إذا كان الغضروف في ركبتك قد تعرض لتآكل شديد وانهيار مثل التهاب المفاصل فمن المحتمل أن يُوصَى بعلاجات تحفظية للتحكم في الأعراض، يمكن أن يتسبب الفصال العظمي وهو أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في إتلاف الغضروف في ركبتك تدريجيًا ويجعل من الصعب التحرك بشكل طبيعي دون ألم، في هذه الحالات قد تصبح جراحة استبدال الركبة ضرورية في النهاية إذا لم توفر العلاجات الأخرى الراحة الكافية.