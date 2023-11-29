انت الان تتابع خبر كوارث ديسمبر لا تعد ولا تحصى.. ليلى عبداللطيف تعترف بما سيحدث بالتفصيل وتحذر أبناء هذه الدولة من أمور بشعة جدا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت ليلى عبد اللطيف الشهيرة بسيدة التوقعات أن شهر ديسمبر القادم يحمل الكثير من المصائب والمفاجآت الغير سارة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف إعلان حالة الطوارئ في دولة عربية بسبب أحداث مؤسفة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتحدثت عن انقلابات عسكرية وغير عسكرية في قارة إفريقيا وسنرى اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقية وانتشار كبير للأمراض والأوبئة الخطيرة.

وقالت ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب": " إن شهر ديسمبر سيكون خطيرا على بعض دول العالم، ويحمل الكثير من القلق على لبنان من الجنوب إلى الشمال".

وتابعت: "هناك موجة من الخوف والرعب تجتاح أمريكا بسبب أحداث مؤسفة، وستكون أمام انتكاسة أشبه بالكارثة".

وختمت: "ستشهد تركيا فيضانات وأحداث مؤسفة، ما يثير الذعر بين السكان، لذا سيضطر الرئيس التركي إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد".