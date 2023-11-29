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بالفيديو.. "مالك إبل" يكشف قصة شرائه بعير بمليونين وأربعمائة ألف ووصول السوم عليه إلى 35 مليون

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف مالك الإبل سالم بن عبدالله السمي عن شراءه بعير بقيمة مليونين و400 ألف ريال، وحاليًا وصلت قيمته إلى 35 مليون ريال.

وقال السمي خلال لقاء مع قناة الصحراء: "النجاح بيد الله عز وجل، ولكن بنسبة 80% يمكن تحقيق النجاح".

وأضاف: "بدأت بشراء بعض الفحول البسيطة من قبيلة الدويش بقيمة 5 ملايين ريال، وقد أثمرت هذه الفحول إنتاجًا ممتازًا وتم بيع بعض منتجاتها بقيمة وصلت إلى 26 مليون ريال".

وتابع: "بعد ذلك، قمت بشراء البعير النادر بقيمة مليونين و400 ألف ريال، وحاليًا وصلت قيمته إلى 35 مليون ريال، ولا أنوي بيعه. ويجدر بالذكر أنني أمتلك هذا البعير منذ 5 سنوات، وكانت أول إنتاج له هذا العام".

وفي تغريدة على حساب قناة الصحراء في تويتر، قال السمي: "النجاح في تربية الإبل يعتمد بنسبة 80% على الجهود البشرية، قمت بشراء بعض الفحول من قبيلة الدويش بقيمة 5 ملايين ريال، وتم بيع بعض منتجاتها بقيمة 26 مليون ريال، وشراء البعير النادر بقيمة مليونين و400 ألف ريال، وحاليًا يبلغ سعره 35 مليون ريال".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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