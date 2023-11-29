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رياض - احمد صلاح - تعاني بعض السيدات من مشكلة الشعر الهايش والمقصف، وقد يسبب لها ذلك الإحراج، لذا تبحث عن علاج لهذا الأمر وقد تقوم بفرد الشعر بالمكواة أو عمل البروتين لكن هذه الطرق تسبب زيادة تلف الشعر وتعمل على تساقطه، لذا تعد الطرق الطبيعية من أفضل الطرق للحصول على شعر صحي وقوي وناعم، كما تساعد هذه الوصفات في تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتساعد في الحصول على النتيجة المطلوبة دون أي أضرار أخرى نتيجة استخدام الوصفات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر.

وصفات طبيعية للشعر الهايش والمقصف

تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق المستخدمة والفعالة والتي ينصح بها خبراء التجميل للحصول على شعر صحي وقوى وناعم، كما يوجد أكثر من وصفة للتغلب على هيشان وتقصف الشعر ومن هذه الوصفات؛

ماسك الصبار والعسل

يعمل الصبار على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف، ولتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار .

كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع به جميع المكونات.

نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.

بعد ذلك تقوم بوضع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة تقريبًا.

ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ونضع البلسم المناسب للشعر.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

ماسك الأفوكادو

يعد ماسك الأفوكادو من الوصفات الفعالة التي تساعد على فرد الشعر والتغلب على تساقط الشعر وتعمل على تغذيته، ولتحضيره سنحتاج إلى المكونات التالية:

ثمرة من الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ماسك الأفوكادو

أولاً عليك هرس الأفوكادو جيدا.

بعد ذلك قم بإضافة المايونيز وزيت الزيتون ثم قلب جيدا.

عليك التأكد من تجانس المواد جيدًا.

يفضل تمشيط الشعر قبل وضع الخليط.

بعد ذلك عليك وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة.

ثم قم بغسله بالشامبو المناسب ووضع البلسم المناسب ثم شطفه بالماء الفاتر.

سوف نلاحظ النتيجة منذ أول استخدام.

شوفي النتيجة بعينك .. فرد الشعر بوصفات طبيعية 100% حتى لو كان شعرك أفريقي في المنزل