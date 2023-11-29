انت الان تتابع خبر عبد الرحمن بن مساعد يدعو إلى فتح تحقيق بشأن مزاعم "هروب" ⁧‫سالم الدوسري‬⁩ من المنتخب بداعي الإصابة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبّر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن رأيه في اتهام بعض الجماهير لسالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بإدعائه الإصابة للهروب من المشاركة في مباريات المنتخب الوطني. وقد أشار الأمير في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن هذا الاتهام يعتبر خطيرًا ويشكك في وطنية اللاعب. وأكد على ضرورة أن يقوم الاتحاد السعودي بالتحقيق في الأمر، وإذا تبين صحة هذا الاتهام فعلى اللاعب أن يتعرض لأقصى عقوبة تليق بهذا السلوك. وإذا تبين عدم صحة الاتهام، فيجب أن يتم وضع حد لمن يفتري ويشكك في وطنية لاعبي المنتخب. وأشار الأمير أيضًا إلى أن اللاعب الدوسري قد غاب عن مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بسبب الإصابة.