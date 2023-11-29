رياح هوجاء تقتلع الأخضر واليابس، ورعود جنونية تهاجم هذه المنطقة السعودية خلال ساعات... على أهاليها التضرع لله كي ينجو

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الرياض - روايدا بن عباس - توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس لهذا اليوم، مشيرا إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار المركز في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

أما عن حالة البحر متوسط، سيصل الموج إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.