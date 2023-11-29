"الشيطان سحبك على كيف كيفه".. اتفرج مفسر الأحلام "القرني" ينفعل على فتاة اشتكت من إصابتها ب "المس"

انت الان تتابع خبر "الشيطان سحبك على كيف كيفه".. شاهد مفسر الأحلام "القرني" ينفعل على فتاة اشتكت من إصابتها ب "المس" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأ مفسر الأحلام فهد القرني بتصريحاته العنيفة تجاه فتاة اشتكت من إصابتها بالمس. وقد أعربت الفتاة، التي تبلغ من العمر 28 عامًا وحاصلة على درجة البكالوريوس في القانون، عن استيائها من تصرفاته.

وفي رده على الفتاة، قال القرني بطريقة غير لائقة: "اسكتي بس اسكتي.. مفترض اللي وقع لك على الشهادة يسحبها ويعطيك شهادة الصف الثالث الابتدائي". واستمر في الاستهزاء قائلاً: "تخيلي، الشيطان سحبك على كيف كيفه، وما فيكي مس ولا شيء، تهلوسين لنفسك.. تقولي شيطان.. بموت.. بيأكلني".

وعندما قاطعته الفتاة وسألته عن التحرشات، أجاب القرني بشكل متهكم: "هذه التحرشات في رأسك من الوسواس اللي توسوسي فيه". وأضاف قائلاً: "ما فيكي شيء لو فيكي شيء ما كنتي قلتي كل هذا الكلام".

واختتم القرني تصريحاته بتبرير غريب قائلاً: "كل يوم يجيني واحد ساحبه الشيطان، لاعب بيهم الشيطان لعب".