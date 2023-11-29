انت الان تتابع خبر غضب من رب السماء وحيوانات مفترسة ستفقد السيطرة.. ليلى عبد اللطيف تحبس الانفاس وتصعق الجميع بتوقعاتها المرعبة والمفزعة.. ماالذي سيحدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت العرافة ليلي عبد اللطيف إلى الواجهة بعد كشفها عن توقعاتها لعام 2024 التي صدمت الجميع. توقعت أن يكون عام 2024 دمويًا على مستوى العالم، وتحدثت عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.

أعلنت ليلي عبد اللطيف أنها تتوقع انتشار وباء قاتل وخطير قد يكون له تداعيات مشابهة لجائحة كورونا، مشيرة في الوقت نفسه إلى اختفاء بعض المدن بين عامي 2024 و2025، وهجمات حيوانات مفترسة وغريبة على البشر.

وأضافت أنه لن يحدث حرب عالمية ثالثة في هذا العام، ولكنها تتوقع حدوث مشاهد نيران خطيرة بين الناس في دول معينة، خاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية والأزمات الغذائية. وتوقعت أيضًا حدوث موجة قوية من الصقيع في بعض الدول العربية، وتسبب التهابات حادة في الرئة تؤدي إلى حالات وفاة.