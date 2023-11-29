انت الان تتابع خبر بخصوص الكهرباء..الحكومة المصرية تسعد قلوب جميع مواطنيها بهذا القرار العاجل الذي اسعد ملايين المصريين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بدأ الكثيرون يتساءلون عن موعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية، بعد تصريحات رئيس الوزراء عن خطة تخفيف الاحمال أمس.

وفي بيان عاجل أصدرته الحكومة قبل ساعات، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية.وقال رئيس الوزراء: الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير.

وتابع رئيس الوزراء: "كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة، مضيفا: أنه بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان.