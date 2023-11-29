انت الان تتابع خبر عاجل.. شركة جوجل تقدم على خطوة جنونية وتقرر مسح جميع ايميلات أبناء هذه الدولة العربية للأبد.. اذا كنت منهم الحق حسابك فورًا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت شركة «جوجل»، الثلاثاء، إنه سيتم حذف حسابات «Gmail» غير النشطة فى محاولة لردع المحتالين من الوصول إلى بيانات المستخدم.

ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، ستختفى حسابات «Gmail» التى لم يتم استخدامها منذ العامين الماضيين بما فى ذلك كل المحتوى المرتبط بتطبيقات «Google Drive» و«google docs» و«google meet» و«google photo» و«google calendar» بدءًا من يوم الجمعة المقبل.

وقالت الشركة إنها سترسل للمستخدمين عدة إشعارات تفيد بأنه من المقرر حذف حساب «Gmail» الخاص بهم، مما يتيح لهم الوقت لتسجيل الدخول والتفاعل مع المحتوى الخاص بهم لتجنب فقدانه إلى الأبد.

ويشار إلى أنه لا يكفي تسجيل الدخول إلى «Gmail» وحده إذا أراد المستخدم حماية الصور المحفوظة والمستندات الأخرى، إذ يحتاج المستخدمون إلى الوصول إلى حسابات صور جوجل الخاصة بهم لتجنب فقدان ذكرياتهم.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، أعلنت جوجل عن تغيير السياسة فى شهر مايو، مدعية أنها تعمل على إيجاد طرق لحماية معلومات المستخدمين من المحتالين المحتملين.

وجاء فى تحديث سياسة جوجل ما يلى: «إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه». وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبًا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتى ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية عليها، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم.

ونتيجة لذلك، يمكن أن يتم اختراق هذه الحسابات واستخدامها فى البريد العشوائى أو أى محتوى ضار آخر، بالإضافة إلى سرقة الهوية.

وقالت روث كريشيلي، نائب رئيس إدارة منتجات جوجل فى وقت سابق من هذا الشهر، إن التغيير ضرورى «لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائى وعمليات التصيد الاحتيالى واختطاف الحسابات».