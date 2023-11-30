انت الان تتابع خبر شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية اذا رددتها سبع مرات على كوب من الماء ستتخلص من المس والسحر للأبد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - السحر والحسد ، والمس، والخوف، أمور يعاني منها كثير من الناس وتسبب لهم مشاكل يومية بل وتفسد عليهم حياتهم ، قد تصل الى الانتحار ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السحر وقال عنه أنه من كبائر الذنوب ومن الموبِقات السّبع؛ لِما فيه من ضرَر وأذيّة الناس، وقد جاء التحذير منه والتهديد الشديد لفاعله، والساحر يستحقّ اللعنة؛ لأنّه من المُفسدين في الأرض، قال تعالى: (فَلَمّا أَلقَوا قالَ موسى ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ)، ورغم ذلك لا يزال بعض ضِعاف الإيمان يلجؤون إلى السحر لأذية غيرهم.

وفي هذا الصدد قال محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي إن هناك سورة ينبغي علينا أن نحفظها ونحفظها لأبنائنا لفضلها العظيم، فهي هدية مجانية ربانية لكل من يعانى من سحر أو مس أو خوف، وهي سورة الطارق.

وأضاف محمد أبو بكر خلال برنامج عبر فضائية النهار، أنه قد قال كثير من أهل العلم إنه لو قرأ أي أحد ممسوس أو مسحور أو خائف سورة الطارق 7 مرات على كوب ماء قبل أن ينام لن يقربه شيء، وإن كان فيه شيء ذهب.

هل مسح المنزل بالماء والملح يمنع الحسد ويزيل الطاقة السلبية

وأجاب “عبد الرازق”، عن سؤال ورد اليه خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماع فيسبوك، مضمونة:" هل مسح البيت بماء مع ملح يطرد الشياطين او يزيل الطاقه السلبية؟"، أن مسح البيت بماء وملح سواء أكان ملح رشيد أو خشن لم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية انه يمنع الحسد، أو يزيل الطاقة السلبية.

وأكدت دار الإفتاء، أنه ليس حراما، ولكن الأفضل أن نحصن بيوتنا بسورة البقرة وبالأذكار وبذكر الله.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان لأن اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ناصحا أن نحصن بيوتنا بكلام المولى عز وجل، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأذكار، أولى من رش الملح.