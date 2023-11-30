كالسحر تمامًا.. أفعى طولها مترين تسقط من جسد شاب سعودي في الشارع وتُفقد المارة صوابهم.. ما ستراه قد يجعلك تجن

انت الان تتابع خبر كالسحر تمامًا.. أفعى طولها مترين تسقط من جسد شاب سعودي في الشارع وتُفقد المارة صوابهم.. ما ستراه قد يجعلك تجنوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مشهد مرعب يحبس الأنفاس، نجا مواطن بأعجوبة من ثعبان دخل في ملابسه دون معرفته، حتى شعر بشيء غريب فانتفض بسرعة كبيرة وسقط الثعبان الكبير أرضًا .

وظهر الشاب في مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة وهو يخرج من منزله وإذ فجأةً ينتفض مرة واحدة ليسقط الثعبان كن ملابسه .

وجاء الشاب في المقطع وهو في حالة ذعر ورعب كبيرة بعدما سارع بالهروب من جانب الثعبان الذي أسرع بالفرار في الشارع ولم يستطع الإمساك به أو حتى لحقه .