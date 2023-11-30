انت الأن تتابع خبر وفري فلوسك.. وداعا للأفران ننشر طريقة عمل الخبز بدون اختمار ولا خميرة "بطريقة لا تصدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلجأ الناس إلى استخدام الخل والبيكربونات الصودا في عمل الخبز بدون اختمار أو خميرة، حيث يحدث تفاعل بينهما يؤدي إلى تكوين فقاعات هوائية داخل العجين، مما يساهم في زيادة حجم الخبز وجعله طرياً وهشاً في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل الخبز بدون اختمار ولا خميرة بسرعة وبشكل صحي ومفيد، يمكنك صنعه بنفسك في منزلك.

طريقة عمل الخبز بدون اختمار ولا خميرة

تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة بسيطة ومبسطة لصنع الخبز الصحي في المنزل بشكل سريع، دون الحاجة إلى استخدام خميرة خاصة لإعداد أنواع الخبز التقليدي، سنقوم بعرض طريقة سهلة للجميع لنحصل على خبز ذو جودة عالية دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل في التحضير.

المقادير

ملعقة سكر أبيض صغيرة.

رشة ملح طعام.

كوب ونصف ماء دافيء.

3 أكواب من الدقيق الأبيض أو الطحين المنخول تماماً.

طريقة التحضير

عليكي استخدام وعاء جاف ونظيف لوضع المكونات فيه.

ثم ضعي الدقيق في الوعاء، ثم يتم أضيفي كمية من السكر والملح، ومن ثم قومي بالتحريك جيدًا حتى يتم تذويب السكر والملح.

ثم قومي بإضافة كمية الماء تدريجياً وبالتدرج، ثم قومي بإضافة الماء وفقاً لقدرة الدقيق على تحمله.

ثم قومي بالعجن المستمر للدقيق مع الماء حتى نحصل على قوام مناسب لعمل الصاج، كما يجب أن تكون العجينة ناعمة وخالية من أي قسمات.

من الضروري أن نترك العجينة لتستريح لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم يتم تشكيلها.

ويتم تجزئة العجينة إلى خمس كرات صغيرة، ثم يتم تمديد كل كرة على حده حتى يتشكل شكل رغيف الصاج الرقيق والمعروف.

يتم تسخين طاسة على النار، ويتم تسوية كل قطعة على حده، ويجب تغطية الخبز بعد تحميره، للحفاظ على طراوته.

نصائح هامة عند عمل الخبز في المنزل

يجب تغطية الخبز المخبوز بمناشف المطبخ لحفظ رطوبته وألا يتحول إلى شرائح مقرمشة.

عدم تحمير الخبز على نار عالية جداً، حيث يحتاج إلى حرارة متوسطة.

يجب استخدام مقلاة مناسبة مسخنة على نار متوسطة

يجب إضافة الماء تدريجياً للسيطرة على قوام العجينة المطلوبة

يجب أن يكون الدقيق منخولاً للحصول على خبز جيد ورطب

يفضل وضع القليل من الدقيق قبل تمديد العجينة لمنع الالتصاق.

يجب وضع العجينة في مكان دافئ وتركها لتتخمر قبل تمدها.

بعد الانتهاء من العجن، يجب تغطية العجينة لحمايتها من الهواء وتمكين تضاعف حجمها.

يفضل استخدام الماء الدافئ لتسهيل تخمير العجينة بسرع

يمكن استخدامها على الفور ولا يجب استخدام الماء المغلي عند عجن العجينة.