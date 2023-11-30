انت الأن تتابع خبر لو معاك 50 قرش هتبقى مليونير.. فتش في بيتك عن العملات القديمه دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثرت الأقوال وتتفاقم الأسئلة ومازال البحث مستمر حول أسعار العملات القديمة، لذلك كثير من المواطنين لديهم حب فضول للمقتنيات القديمة، أيضا الكثير من التجار الذين يتاجرون فى تبادل العملات دائما يسالون عن العملات القديمة والأكثر طلبا على تلك العملات هو النصف جنيها الورقي علما بانه سوف نوفيكم بكافه الشروط عن تبادل هذه العملات القديمة فى السطور التالية تابعونا.

تراوح سعر الـ 50 قرش أو النص جنيه ما بين 2000 إلى 5000 جنيه، بحسب نوع العملة ورقية أم معدنية وبحسب حالتها أيضا، إلا أن السعر الشائع لهذه العملة هو 2000 جنيه، وفي بعض الأحيان قد يصل ثمن النادر من هذه العملة أو الإصدار الأول منها إلى 100 ألف جنيه.

يوجد الكثير من أنواع عملة الـ 50 قرشا، لكن ما هي الأنواع التى يبحث عنها التجار طبقا لما صدر من تجار العملة فإن العملة تقدر على قيمة هذه العملة من حيث قلة ندورها ومن تاريخ إصدارها أيضا، حيث يوجد عملات تقدر بمائة ألف جنية، الأخرى من نفس العملة بألفين جنيها،تم وضع صفات تميز هذه العملات عن بعضها البعض.

كما يوجد فى الإصدار القديم لعملة النصف جنية الورقي صورة يتميز بها وهى صورة أبو الهول على يسار العملة تعد هذه العملة بمواصفتها أقل من سعر عن العملة الورقية التى توجد بها صورة أبو الهول فى منتصف النصف جنية وهذا الإصدار الأغلى سعر ويقدره التاجر عندما يتبادل بالعملة بسعر مائة ألف جنية، تم إصدار هذه العملة فى عام 1911ميلاديا.

تعرف على مواصفات الـ 50 قرش المعدنية

كما تكلمنا على العملات الورقية وقيمتها سوف نتحدث مواصفات العملات المعدنية، قد أصدر عملة مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، كتب فى المنتصف 50 قرشا وعلى الوجه الأخر 50قرشا بالإنجليزية.

يوجد نوع أخر أيضا من العملات المعدنية مرسوم علية صورة الملك فرعوني، وعلى الوجه الثاني تاريخ 2005، 1426ه، تقدر هذه العملة بمبلغ خمسة الآلاف جنية.

هذا وأن هناك العديد من الأماكن التي تقوم ببيع العملات القديمة سواء الورقية أو المعدنية، إضافة إلى أن القاهرة توجد بها كذلك العديد من الأماكن المتخصصة في شراء وبيع العملات القديمة سواء كان في خان الخليلي أو باب الشعرية، وغير ذلك من الأماكن والمناطق القديمة المعنية بمثل هذه العملات، ليتم شراؤها بأعلى سعر.

لو معاك 50 قرش هتبقى مليونير.. فتش في بيتك عن العملات القديمه دلوقتي