انت الأن تتابع خبر طريقة عمل الحواوشي بعجينة هشة وطرية في المنزل بطعم أحسن من المحلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الحواوشي من الأكلات المصرية الأصيلة، فهو عبارة عن عيش محشي باللحم المفروم مع توابل لها نكهة رائعة، حيث أن الحواوشي من الأكلات السريعة، ويمكن تحضيره بالعديد من الطرق، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيره في البيت من العجينة حتى الحشو والنضج، ليكون ذات مذاق أحلى وأجمل من المطاعم.

مكونات عمل الحواوشي في المنزل

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب وربع من الماء الدافئ.

خطوات تحضير عجينة الحواوشي

في إناء عميق اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.

ثم أضيفي الزيت والماء الدافئ بالتدريج مع العجن جيداً، لكي تحصلي على عجينة هشة ومتماسكة.

قومي بتغطية الوعاء بفوطة نظيفة واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة لكي يزداد حجم العجينة.

قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة وفردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق لتشكيل أقراص رقيقة.

قومي بحشو كل قرص باللحم المفروم المتبل وأغلقي الأطراف جيداً.

قومي بخبز الحواوشي في فرن محمى على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ويتغير لونها الي اللون الذهبي.

طريقة تحضير حشوة الحواوشي

أحضري نصف كيلو من اللحم المفروم، وقومي بإضافة ربع كيلو من الدهن المفروم، ثم قلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.

قومي بإضافة عدد 3 فصوص من الثوم المفروم، وقرن فلفل حامي مفروم أو فلفل بارد حسب الرغبة.

ضيفي الملح والفلفل الأسود وملعقة كبيرة من بهارات الحواوشي.

ثم ضعي بصلة كبيرة مفرومة، وكمية قليلة من عيدان البقدونس.

اخلطي جميع المكونات سوياً وقومي بتقسميها إلى قطع صغيرة تتناسب مع حجم العينة المحضرة مسبقاً وابدئي في خبز الحواوشي، واستمتعي بمذاق رائع لا يُقاوم، وفرحى بيه أسرتك.