انت الأن تتابع خبر لو بتعملي دايت.. طريقة عمل فطيرة الطاسة الصحية بدون دقيق بطريقة موفرة واقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فطيرة الطاسة من الوصفات التي نالت إعجاب الملايين نظرُا لأنها سهلة وسريعة، كما أنها بمقادير اقتصادية وموفرة، ومعظم الوصفات تعتمد على الدقيق في المكونات، ولكن هذا ليس مناسب لأصحاب الأنظمة الغذائية، لذلك سوف نوضح لكم طريقة تحضير ومكونات فطيرة الطاسة الصحية بدون دقيق تناسب الدايت.

مكونات فطيرة الطاسة الصحية بدون دقيق للدايت

يبحث دائماً أصحاب الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، وعن وصفات جديدة لكسر الروتين، إليكم بوصفة فطيرة الطاسة الصحية للدايت، والمقادير اقتصادية ومتوفرة في كل منزل، تأتي المكونات على النحو التالي:

نصف كوب من قرع العسل المسلوق.

نصف كوب من بذور الشيا.

عدد 3 بيض.

نصف كوب من الحليب العادي أو حليب جوز الهند.

نصف كوب من الشوفان العادي وليس مطحون.

الشمر أو القرفة.

طريقة تحضير فطيرة الدايت

من أجل تحضير فطيرة الدايت الصحية اللذيذة ينصح بإتباع الخطوات التالية:

في الخلاط الكهربائي ضعي كلاً من قرع العسل والبيض وبعض من بذور الشيا والحليب والشوفان ويتم مزجهم جيدًا.

قومي بإضافة النكهة سواء كان الشمر أو القرفة ويتم المزج جيدًا.

في طاسة على النار ويفضل أن تكون جرانيت أو سيراميك يتم وضع المزيج بداخلها.

قومي بتغطية الطاسة جيدا لمدة خمس دقائق.

بعد اتباع الخطوات سوف تنضج الفطيرة.

على وجه الفطيرة يتم إضافة مكعبات الطماطم و الفلفل الرومي شرائح.

ثم ضيفي الجبنة الموتزاريلا على الوجه ومن الممكن أيضًا تقطيع البسطرمة ووضعها على الوجه.

يتم تغطية الطاسة بالغطاء لمدة خمس دقائق.

سوف تكون الفطيرة جاهزة وبالهناء والشفاء.

يمكن أيضًا تغيير الحشو من خلال وضع شيكولاتة الدارك المناسبة للدايت وكمية من المكسرات المطحونة لتصبح ألذ فطيرة حلوة للدايت وبدون دهون أو سعرات حرارية عالية.

طريقة عمل فطيرة الطاسة بدون دقيق